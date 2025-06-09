В Калифорнии потерпел крушение легкомоторный самолет

В Калифорнии упал легкомоторный самолет Cessna 414 с шестью людьми на борту

Легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу береговой охраны США в юго-западном Тихоокеанском регионе.

По данным ведомства, на борту находились шесть человек. Известно, что двухмоторный самолет Cessna 414 разбился примерно в трех милях (4,8 км — «Газета.Ru») к западу от района Пойнт-Лома.

В поисковой операции задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

По данным береговой охраны, глубина воды в районе, где находятся обломки самолета, составляет примерно 61 метр. Уточняется, что национальный совет по безопасности на транспорте начал расследовать причины крушения самолета.

В конце мая в Сан-Диего самолет Cessna упал посреди жилого района. В результате инцидента 15 домов получили повреждения. После падения самолета загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили. Местных жителей эвакуировали.

Ранее на юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту.