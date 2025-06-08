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На юго-востоке США рухнул самолет для прыжков с парашютом с людьми на борту

В Теннесси упал пассажирский самолет, есть пострадавшие
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

В американском штате Теннесси потерпел крушение самолет для прыжков с парашютом, на борту которого находились от 16 до 20 человек. Об этом сообщает CNN.

Телеканал уточняет, что самолет упал к югу от города Нэшвилл. Несколько человек доставили на вертолете в близлежащие больницы. Местные власти утверждают, что у них незначительные травмы. Место крушения самолета оцеплено, там работают сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.

Три дня назад самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. При этом пострадал пилот воздушного судна. После случившегося следователи начали проверку: они провели осмотр места происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств инцидента.

Ранее была названа причина экстренной посадки пассажирского Boeing в Москве.

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