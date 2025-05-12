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Суды РФ за 2024 год вынесли приговоры более 500 экстремистам

Верховный суд: в 2024 году в России осудили свыше 500 экстремистов
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Российской Федерации в 2024 году были осуждены по экстремистским статьям свыше 500 человек. Об этом со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ сообщает РИА Новости.

Так, за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства осудили 42 человека, 18 из них были приговорены к лишению свободы в колониях. За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных организаций обвинительные приговоры получили 127 человек, из них 66 приговорены к реальному лишению свободы.

Всего же по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности в 2024 году было осуждено более 500 человек, 285 из них получили реальные сроки. Общая сумма штрафов по ним превысила 12 млн рублей.

17 апреля сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения местному блогеру Евгению Анисимову, который обвиняется в экстремизме, клевете и незаконном распространении сведений о частной жизни.

Ранее в военный суд поступило дело экс-руководителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) об экстремизме.

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