В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Калуга <...>, Саратов», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 июня была приостановлена работа московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Позже они вновь начали принимать и отправлять самолеты.

По данным министерства обороны РФ, ночью 10 июня в регионах страны сбили 102 украинских беспилотника самолетного типа. В Брянской и Белгородской областях уничтожили 46 и 20 дронов соответственно, в Воронежской области и республике Крым — по девять, в Калужской области и республике Татарстан — по четыре. Еще три летательных аппарата ликвидировали в небе над столичным регионом, по два — в Ленинградской, Орловской и Курской областях, один — в Смоленской области.

Ранее пилоты двух самолетов увидели беспилотник в районе аэропорта Домодедово.