В Киеве до сих пор не могут потушить пожар после ночных ударов ВС РФ

В Киеве пожарные более 10 часов не могут потушить горящие складские помещения

Украинские пожарные более 10 часов не могут потушить складские помещения, которые горят в Киеве. Об этом сообщает местное издание «Инсайдер».

Судя по опубликованным СМИ кадрам, к тушению привлечены вертолеты. Отмечается, что из-за пожара столицу Украины заволокло дымом.

Рано утром 10 июня Telegram-канал «Украина.ру» писал, что небо в Киеве затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду.

Позже ситуацию прокомментировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, Вооруженные силы РФ выпустили десятки беспилотных летательных аппаратов по Киеву. Целями стали объекты в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском, Оболонском и Дарницком районах.

Градоначальник подчеркнул, что в ряде районов Киева произошли возгорания. Местные власти мобилизовали сотрудников всех экстренных служб.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина своими действиями предоставила России повод для массированного удара по ее территории. Он подчеркнул, что именно Украина «сама дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдуме РФ объяснили удар по крупнейшей ТЭЦ в Киеве.