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В Киеве заявили о массированном ударе российских дронов

Кличко: российские войска с помощью БПЛА нанесли массированный удар по Киеву
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Киев в ночь на 10 июня подвергся массированной атаке российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, Вооруженные силы РФ в ходе операции использовали десятки дронов. Ударам подверглись объекты в семи районах города — Днепровском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском.

«В столицу продолжает заходить большое количество БПЛА», — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что из-за атак в некоторых районах Киева начались пожары. На этом фоне в городе были мобилизованы сотрудники всех экстренных служб.

6 июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по всей стране. В связи с этим он призвал зарубежных партнеров «надавить на Москву» и пригрозил, что будет считать «соучастниками» атаки те государства, которые этого не сделают.

Российские войска поразили объекты критической инфраструктуры на Украине, включая две ТЭЦ в Киеве. При проведении операции они задействовали ракеты Х-101, «Искандер» и «Калибр». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ объяснили удар по крупнейшей ТЭЦ в столице Украины.

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