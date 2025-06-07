В России объяснили удар по крупнейшей в Киеве ТЭЦ

Если российские войска действительно поразили крупнейшую в Киеве теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), о чем говорят украинские СМИ, то ничего удивительного в этом нет. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

Парламентарий пояснил это тем, что ТЭЦ является объектом критической инфраструктуры. Колесник подчеркнул, что Вооруженные силы России не бьют по гражданским объектам, наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК).

Депутат пояснил, что ТЭЦ снабжает объекты ВПК. Без работы ТЭЦ эти объекты не будут функционировать даже на вспомогательных средствах.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

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