Киев заполнил черный дым после ночных прилетов в городе и пригородах

Киев затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах видно, что город заполнили темные облака. При этом в украинской столице звучит воздушная тревога. В некоторых местах также произошли возгорания.

8 июня Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в воздушном пространстве Украины находились не менее 100 беспилотников-камикадзе «Герань-2».

В ночь на 9 мая в Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Жителей столицы попросили незамедлительно спрятаться в ближайших укрытиях и оставаться там, пока тревога не будет отменена. Позднее Киевская городская военная администрация заявила, что в городе работает система ПВО.

Позже в Киеве раздались новые взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Россия не использует «Орешник» против Украины.