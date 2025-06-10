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Киев затянуло черным дымом после ночных ударов

Киев заполнил черный дым после ночных прилетов в городе и пригородах
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Киев затянуло черным дымом после ночных ударов по городу и пригороду. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

На кадрах видно, что город заполнили темные облака. При этом в украинской столице звучит воздушная тревога. В некоторых местах также произошли возгорания.

8 июня Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в воздушном пространстве Украины находились не менее 100 беспилотников-камикадзе «Герань-2».

В ночь на 9 мая в Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Жителей столицы попросили незамедлительно спрятаться в ближайших укрытиях и оставаться там, пока тревога не будет отменена. Позднее Киевская городская военная администрация заявила, что в городе работает система ПВО.

Позже в Киеве раздались новые взрывы. Подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее военный эксперт рассказал, почему Россия не использует «Орешник» против Украины.

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