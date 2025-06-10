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Над регионами РФ за вечер сбили 76 дронов

МО РФ: силы ПВО сбили 76 дронов над шестью регионами России за два вечерних часа
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны в период с 21:50 по 23:55 по мск сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 46 дронов были сбиты над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 9 июня над семью регионами РФ было сбито 49 БПЛА, в том числе над Чувашией.

При этом власти 12 российских регионов начали привлекать к административной ответственности граждан, публикующих в сети информацию о последствиях ударов украинских беспилотников.

Наиболее активно норма применяется в Калужской области, где к началу июня составлено 42 административных протокола. Два дела возбуждено против СМИ, пять — против граждан, снимавших последствия атак, три — за комментарии в соцсетях, остальные — против администраторов Telegram-каналов и пабликов «ВКонтакте». Размер штрафов варьируется от 3 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от статуса нарушителя и частоты нарушений.

Ранее бензовоз взорвался после атаки беспилотника в Белгородской области.

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