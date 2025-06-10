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Аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полет самолетов
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Александр Гальперин/РИА Новости

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения  на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее Кореняко сообщил, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостановили работу. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Позже авиагавани возобновили работу.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.

Ранее в аэропорту Самары ввели ограничения на полеты.

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