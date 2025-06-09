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В Запорожской области началось восстановление электроснабжения

В Запорожской области завершили восстановительные работы после отключения света
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Телеграм-канал «Министерство угля и энергетики ДНР»

В Запорожской области завершили аварийно-восстановительные работы в системе электроснабжения. Об этом сообщило министерство энергетики региона в Telegram-канале.

«Аварийно-восстановительные работы завершены, ведется поэтапное подключение потребителей в регионе», — отмечается в сообщении.

9 июня в региональном Минэнерго заявили о возникновении нештатной ситуации, повлекшей за собой «перебои в электроснабжении региона».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона произошло временное отключение электроэнергии.

По его словам, восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Он отметил, что такая ситуация «будет повторяться какое-то время» в связи с предыдущими атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую систему региона.

В воскресенье около 19:00 в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах и в части районов Энергодара пропало электричество. В тот же день электроснабжение восстановили.

Ранее в Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света.

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