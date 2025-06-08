В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после обстрелов

На всей территории Запорожской области спустя три часа восстановили электроснабжение, нарушенное из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное министерство энергетики.

Около 19:00 в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах и в части районов Энергодара пропало электричество. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал местных жителей проявить терпение и заверил, что ремонтные бригады работают в непрерывном режиме.

Позднее чиновник рассказал, что абоненты на всей территории региона, за исключением ряда микрорайонов города Энергодара, снова были подключены к электросети.

Этим же вечером в Курской области удар противника пришелся по подстанции 110 кВ «Рыльск». Электричества не было в Рыльском, а также частично в Глушковском и Кореневском муниципалитетах. Все они были запитаны от указанной подстанции. Подачу электричества тоже удалось восстановить в полном объеме.

Ранее дрон ВСУ на Троицу ударил по собору в Рыльске.