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В Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света

Сальдо: в Херсонской области более пяти тысяч человек остались без света
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Depositphotos

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что более пяти тысяч абонентов региона остались без электроснабжения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

«Повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике, 15 населенных пунктов света, 3,2 тыс. человек [остались без света], и в Нижних Серогозах — 3 населенных пункта, 1,9 тыс. человек [остались без света]», — написал он.

По его словам, социальные объекты работают от резервного питания.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — написал он.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. По словам источника РИА Новости, ночью были зафиксированы 22 обстрела. Еще 23 удара украинские военные нанесли в светлое время суток. При этом для атак они использовали ствольную артиллерию.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали мирные жители.

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