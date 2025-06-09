В Запорожской области произошел сбой в системе электроснабжения

Сбой произошел в электроснабжении Запорожской области. Об этом сообщило министерство энергетики региона.

По его данным, возникла нештатная ситуация, повлекшая за собой «перебои в электроснабжении региона».

Отмечается, что специалисты уже выясняют причины ЧП.

Жителей региона призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. В Минэнерго заверили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия аварии и восстановить подачу электричества.

8 июня региональное министерство энергетики сообщило, что на всей территории Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В воскресенье около 19:00 в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах и в части районов Энергодара пропало электричество. Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал местных жителей проявить терпение и заверил, что ремонтные бригады работают в непрерывном режиме.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как восстанавливают разрушенный Мариуполь.