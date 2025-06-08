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Балицкий рассказал, в каких населенных пунктах Запорожской области нет света из-за ВСУ

Балицкий: в Мелитополе и части районах Энергодара нет света после ударов ВСУ
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Запорожской области продолжается восстановление системы электроснабжения, поврежденной в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Отсутствует электроснабжение в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах, части районов Энергодара», — написал он.

Балицкий призвал жителей районов, в которых нет света, проявить терпение. Он добавил, что специалисты осуществляют подключение абонентов в непрерывном режиме.

5 июня губернатор сообщил, что четыре города и три муниципальных округа Запорожской области остаются без электричества из-за ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В четверг объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения в результате массированной ночной атаки украинских дронов.

В последние дни в регионе неоднократно наблюдались перебои с электроснабжением.

Ранее ВСУ атаковали тренажер реактора Запорожской АЭС.

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