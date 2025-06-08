Балицкий рассказал, в каких населенных пунктах Запорожской области нет света из-за ВСУ

В Запорожской области продолжается восстановление системы электроснабжения, поврежденной в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Отсутствует электроснабжение в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах, части районов Энергодара», — написал он.
Балицкий призвал жителей районов, в которых нет света, проявить терпение. Он добавил, что специалисты осуществляют подключение абонентов в непрерывном режиме.
5 июня губернатор сообщил, что четыре города и три муниципальных округа Запорожской области остаются без электричества из-за ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
В четверг объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области получили значительные повреждения в результате массированной ночной атаки украинских дронов.
В последние дни в регионе неоднократно наблюдались перебои с электроснабжением.
Ранее ВСУ атаковали тренажер реактора Запорожской АЭС.