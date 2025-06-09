В Запорожской области произошло отключение электроэнергии

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что на всей территории региона произошло временное отключение электроэнергии.

По его словам, восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме. Он отметил, что такая ситуация «будет повторяться какое-то время», в связи с предыдущими атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую систему региона.

Он добавил, что специалисты занимаются восстановлением доступа к электроэнергии.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо накануне сообщил в своем Telegram-канале, что более пяти тысяч абонентов региона остались без электроснабжения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Повреждены электроподстанции в Верхнем Рогачике, там 15 населенных пунктов, 3,2 тыс. человек остались без света, и в Нижних Серогозах — 3 населенных пункта, 1,9 тыс. человек остались без света.

Ранее в Херсонской области за сутки зафиксировали более 40 обстрелов ВСУ.