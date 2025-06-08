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В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили прием и отправку рейсов
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В 13:07 указанные воздушные гавани перестали принимать и отправлять рейсы.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший на столицу.

Всего за ночь силы ПВО сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму. Также в эту ночь девять часов действовал режим воздушной опасности в Липецкой области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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