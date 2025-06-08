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В двух московских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Жуковский и Домодедово ввели ограничения на полеты
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Shutterstock

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и вылет самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как сообщили в ведомстве, мера введена для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В ночь на 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нескольких сбитых беспилотниках, летевших в сторону столицы.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны России сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму. Также в эту ночь девять часов действовал режим воздушной опасности в Липецкой области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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