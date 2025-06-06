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На жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника

SHOT: обломки беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, начался пожар
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Inna Varenytsia/Reuters

Обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в городе Энгельсе Саратовской области, начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, фрагменты БПЛА упали на один из домов ЖК «Облака» на улице Тельмана. В результате происшествия началось возгорание, также повреждено несколько окон и остекление дома.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее в аэропорту Саратова были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе были слышны звуки взрывов. Предварительно, работают средства ПВО.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Старые Юрковичи получил осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников.

Ранее взрыв произошел в районе аэропорта в Брянске.

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