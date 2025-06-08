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Более 60 дронов ВСУ сбили за ночь над российскими регионами

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 61 дрон ВСУ над восемью регионами РФ
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восемью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, противник пытался атаковать российские регионы десятками дронов самолетного типа в период с 23:00 мск до 07:30 мск 8 июня. Все они были перехвачены российскими средствами ПВО и сбиты.

Беспилотники ВСУ были обнаружены в Брянской, Белгородской и Калужской областях. Кроме того, украинцы атаковали Тульскую, Орловскую и Курскую область. Несколько БПЛА перехватили в Московской регионе и над Крымом.

До этого стало известно о новой разработке челябинских конструкторов. Они создали прототип системы ПВО для защиты тыловых объектов инфраструктуры от дронов ВСУ. Разработчики отметили, что эта первая подобная система в РФ, во многих странах мирах также не существует аналогов.

Система может автоматически находить дроны, которые противник направил на порты, склады, арсеналы и объекты Минобороны, и сбивать их дробью и ракетами. Ожидается, что при наличии финансирования серийное производство комплекса будет запущено в 2026 году.

Ранее сообщалось, что охотник за дронами самолетного типа теперь может работать в любых условиях.

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