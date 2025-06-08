Собянин сообщил, что над Москвой сбили дрон ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник украинской армии, летевший на Москву. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«‎Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — сказано в сообщении.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого мэр рассказал о ликвидации еще двух беспилотников на подлете к столице России. Собянин всю ночь информировал об атаках дронов. Всего он передал сообщения о девяти беспилотниках, которые сбили на подлете к столице.

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны России сбили 61 дрон Вооруженных сил Украины в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях, Москве и Крыму.

В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.