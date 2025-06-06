В небе в районе подмосковного аэродрома произошли взрывы

В небе над районом Кубинка в Подмосковье произошли взрывы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на жителей расположенного рядом поселка Новый Городок.

По словам очевидцев, первый взрыв произошел около 17:45 по московскому времени, а второй, более мощный, последовал через пару минут.

Незадолго до этого жители Подольска и Климовска заявляли о громких звуках, похожих на взрывы.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, атаковавший столицу. По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Росавиации заявили, что на фоне атак украинских дронов в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

В Минобороны РФ утром 6 июня сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.