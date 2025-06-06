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Жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов

«Осторожно, новости»: жители Подольска и Климовска сообщили о звуках взрывов
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Подольска и Климовска сообщили о громких звуках, похожих на взрывы. Об этом передает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

«Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники», — говорится в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, атаковавший столицу. По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Росавиации сообщили, что на фоне атак ВСУ в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

В Минобороны РФ утром 6 июня сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Ранее в Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на удар России.

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