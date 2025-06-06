Ночью над регионами России уничтожили более 170 украинских беспилотников

Минувшей ночью над регионами России уничтожили или перехватили 174 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, устройства уничтожили в небе над несколькими регионами, включая Московскую область, Крым, а также Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую и Тамбовскую области.

Кроме того, над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили три управляемые ракеты украинского производства «Нептун-МД». По официальным данным, все воздушные цели были нейтрализованы, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.