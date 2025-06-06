Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, атаковавший столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в посте Собянина, опубликованном в 17:48 мск.

Ранним утром 6 июня мэр Москвы заявлял, что силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на город. До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет.

В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее атаки БПЛА по российским аэродромам вызвали гнев в Белом доме.