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В двух аэропортах Москвы ввели ограничения на фоне атаки ВСУ

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения
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Shutterstock

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на фоне попыток атаковать Москву. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский», — говорится в сообщении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, атаковавший столицу. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Российская сторона называет атаки беспилотников террористическими актами. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, большинство дронов «летят в гражданские объекты». В США заявляли, что выступают против атак ВСУ по территории России.

Ранее жители Подмосковья сообщили о звуках взрывов.

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