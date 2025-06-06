В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов в результате подрыва путей

Резервный тепловоз сошел с железнодорожных рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, ЧП произошло в результате срабатывания заложенного под пути взрывного устройства. Глава российского субъекта подчеркнул, что никто не пострадал.

«Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Но сейчас все поезда уже следуют в соответствии с графиком», — добавил он.

По словам Гладкова, из-за детонации взрывного устройства была повреждена часть железнодорожного полотна. Сейчас на месте происшествия находится ремонтная бригада, которая уже приступила к восстановлению поврежденного участка пути.

5 июня на железнодорожном перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области произошел взрыв. Как писал Telegram-канал SHOT, на месте ЧП обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. Позже в ФСБ РФ заявили, что пути были подорваны. Это случилось непосредственно перед прохождением поезда, но машинист и его коллеги вовремя заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение.

Никакой информации о пострадавших не поступало. Тем не менее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали подрыв железной дороги в Воронежской области.