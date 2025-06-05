Следком завел дело после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области

СК: по факту подрыва ж/д путей в Воронежской области возбуждено дело о теракте

Следственный комитет (СК) РФ завел уголовное дело по статье о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.

Взрыв на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области произошел утром 5 июня. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что из-за этого на участке железной дороги на юге Воронежской области были остановлены несколько поездов.

Как писал Telegram-канал SHOT, на месте происшествия были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. Комментируя ситуацию, в ФСБ РФ заявили, что железнодорожные пути подорвали. Это случилось непосредственно перед прохождением поезда, однако машинист и его коллеги вовремя заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение.

Никакой информации о пострадавших не поступало. При этом из-за повреждения путей на перегоне Евдаково — Сагуны был задержан 21 пассажирский поезд.

Ранее поезд сошел с рельсов в Новой Москве.