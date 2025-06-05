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В Госдуме отреагировали на подрыв железной дороги под Воронежем

Депутат Колесник счел бессмысленными атаки Украины на железные дороги в России
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Подрывы железнодорожной инфраструктуры происходят неподалеку от границы с Украиной для того, чтобы попытаться перерезать коммуникации и навести панику в тылу. Такое мнение «Ленте.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя удары ВСУ по соответствующей инфраструктуре.

«Им нужно навести панику, перерезать коммуникации, доставки наших боеприпасов в глубину боевых действий, потому что наша армия продолжает наступать. Ну, и Украина в очередной раз подтвердила свое звание террористической страны», — заявил Колесник.

По мнению депутата, в действиях Украины нет большого смысла, так как в России разветвленная сеть железных дорог. Он также заметил, что подобные теракты не могут быть признаками подготовки к наступлению, так как противоречат военной науке.

Утром 5 июня Telegram-канал Baza сообщил о взрыве на железной дороге в Воронежской области. ЧП произошло на 725-м км перегона Евдаково — Сагуны. Позже в ФСБ России подтвердили эту информацию, уточнив, что подрыв был осуществлен непосредственно перед прохождением поезда. В результате оказался поврежден железнодорожный путь в Воронежской области.

По данным ФСБ, машинист и поездная бригада заметили разрушение полотна и предприняли экстренное торможение, не допустив повреждения состава.

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