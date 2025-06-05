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Одного из редакторов Ura.ru задержали во второй раз

«Ъ-Урал»: редактора Ura.ru Дениса Аллаярова задержали во второй раз
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Денис Аллаяров/VK

Сотрудники правоохранительных органов во второй раз задержали редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По ее информации, это произошло после того, как журналист был отпущен после допроса в Следственном комитете.

Как заявил источник, возбуждено дело по ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»).

Утром 5 июня в редакцию крупного российского издания Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Кроме того, следователи потребовали отключить 12 серверов свердловского портала.

В Telegram-канале E1.RU появилась информация о том, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего корреспондентам сведения из ежедневной сводки. В свою очередь, портал 66.ru утверждал, что следственные действия якобы касаются финансирования Ura.ru со стороны «Альянса врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Как рассказали в Ura.ru, в ходе обыска сотрудники следственной группы применили силу к главному редактору Диане Козловой. При этом сами правоохранители отрицают применение силы к главреду.

Сообщалось о задержании трех журналистов Ura.ru — Дениса Аллаярова, Сергея Бодрова и Анны Салымской. После допроса в СК они были отпущены в статусе свидетелей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СПЧ заявили о шоке из-за обысков в редакции Ura.ru.

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Обыски в Ura.ru
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