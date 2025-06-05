Появились подробности обысков в издании Ura.ru

E1.RU: перед обысками в редакции Ura.ru были задержаны двое сотрудников

Перед обысками в редакции Ura.ru были задержаны двое сотрудников издания, в том числе редактор Денис Аллаяров. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

«Это может быть связано с задержанием бывшего сотрудника полиции, передававшего сведения из ежедневной сводки», — говорится в публикации.

По информации «66.ru», следственные действия могут быть также связаны с финансированием Ura.ru в 2020 году профсоюзом «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

5 июня агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в издании Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски.

4 июня сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД провели обыски в отделе полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Сообщалось, что силовики провели работу с начальником службы участковых уполномоченных, участковым и начальником отдела по вопросам миграции.

Ранее в Иваново сотрудники следственного комитета России и полиции пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс».