На месте взрыва на ж/д под Воронежем частично восстановили движение поездов

РЖД: на перегоне Евдаково — Сагуны под Воронежем открыли движение по одному пути

Специалисты восстановили движение поездов по одному из железнодорожных путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, где произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В заявлении уточняется, что в настоящее время на месте ЧП ведутся работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути.

«Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов», — говорится в тексте.

Взрыв на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области произошел утром 5 июня. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что из-за этого на участке железной дороги на юге Воронежской области были остановлены несколько поездов.

Как писал Telegram-канал SHOT, на месте происшествия были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. Комментируя ситуацию, в ФСБ РФ заявили, что железнодорожные пути подорвали. Это случилось непосредственно перед прохождением поезда, однако машинист и его коллеги вовремя заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение.

Никакой информации о пострадавших не поступало. При этом из-за повреждения путей на перегоне Евдаково — Сагуны был задержан 21 пассажирский поезд. Ожидается, что в случае задержки поездов более чем на четыре часа, их пассажиров обеспечат питанием.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал взрыв на железной дороге в Воронежской области.