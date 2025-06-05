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Военкор прокомментировал взрыв на железной дороге в Воронежской области

Военкор Котенок назвал взрыв на железной дороге под Воронежем попыткой диверсии
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«Аналитическая служба Донбасса»/YouTube

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале назвал взрыв на железной дороге в Воронежской области попыткой диверсии.

По его словам, инцидент произошел между станциями Евдаково и Сагуны.

Он уточнил, что в результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что на железнодорожных путях рядом с местом взрыва в Воронежской области, предварительно, нашли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ).

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановили на участке железной дороги на юге региона. По его словам, это произошло после того, как машинист одного из составов заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна. Как уточнил чиновник, пострадавших нет.

Ранее поезд сошел с рельсов в Новой Москве.

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