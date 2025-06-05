Из-за взрыва на железной дороге в Воронежской области задерживаются поезда

ФПК: после взрыва на ж/д путях в Воронежской области задерживается 21 поезд

После взрыва на железнодорожных путях в Воронежской области задерживается 21 поезд. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в официальном Telegram-канале.

«‎В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд»‎, — сказано в сообщении.

В ФПК отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие людям. Пассажиров поездов, задерживающихся на срок от четырех часов, обеспечат питанием, добавили в компании.

До этого стало известно о взрыве на железной дороге в Воронежской области. По информации Федеральной службы безопасности, машинист и поездная бригада заметили разрушение полотна и предприняли экстренное торможение, не допустив таким образом повреждения поезда.

В ведомстве указали, что обстоятельства произошедшего расследуются. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. По первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье о терроризме.

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