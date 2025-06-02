Рубио отреагировал на подрывы мостов в Брянской и Курской областях

Американский госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей при подрывах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Об этом сообщает в Telegram-канале российский МИД.

«С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы», — заявили во внешнеполитическом ведомстве и пообещали найти и наказать виновных.

Согласно пресс-релизу МИД, дипломаты также обсудили политическое урегулирование кризиса на Украине и возобновление переговоров сторон конфликта в Турции.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области. Оба крушения Следственный комитет РФ назвал терактами. ЧП произошли накануне переговоров России и Украины в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня.

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов.