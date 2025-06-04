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Общество
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Увеличилось число пострадавших после ЧП на мосту в Брянской области

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 118 человек
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МЧС России

Число пострадавших в результате обрушения моста через железную дорогу в Брянской области увеличилось до 118 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Отмечается, что по состоянию на утро 4 июня в результате ЧП пострадали 125 человек, семеро из них погибли.

Собеседник агентства добавил, что среди пострадавших пять детей.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что теракты на мостах в Курской и Брянской областях были совершены с целью запугать граждан.

Комментируя теракты, в Организации Объединенных Наций заявили, что скорбят в связи с гибелью мирных людей в России и на Украине в ходе вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов усилят меры безопасности на мостах.

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Подрывы мостов в России
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