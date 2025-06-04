В МИД РФ заявили, что организаторы атак на железную дорогу будут наказаны

Организаторы и исполнители атак на российскую железнодорожную инфраструктуру обязательно будут привлечены к ответственности. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Следственный комитет [РФ] при поддержке ФСБ и МВД <...> продолжает расследование. Как исполнители, так и организаторы, без всяких сомнений, будут установлены и привлечены к ответственности», — сказала дипломат.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты соответственно. При этом в первом регионе часть переправы рухнула на расположенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

По данным Следственного комитета РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим сотрудники ведомства возбудили уголовные дела по статье о теракте.

Как рассказали в экстренных службах, в результате ЧП в Брянской области пострадали 118 человек. Еще семь граждан спасти не удалось. В Курской области, в свою очередь, пострадали три сотрудника поездной бригады — машинист и два его помощника.

Ранее в Курской области заявили, что целью атак на железнодорожную инфраструктуру было запугивание граждан.