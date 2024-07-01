«Надели мешок, приковали к кровати»: в центре Москвы похитили итальянского бизнесмена В Брянске освободили похищенного в центре Москвы итальянского бизнесмена

В центре Москвы похитили итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти. Под дулом пистолета его заставили сесть в машину и вывезли из города, а затем держали прикованным к кровати. Через три дня полиция сумела обнаружить похитителей и пострадавшего в Брянске. Следствие считает, что у итальянца случился конфликт с конкурентом по бизнесу. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Полицейские спасли итальянского бизнесмена, которого похитили в Москве и увезли в Брянск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники установили, что злоумышленники держат потерпевшего в одном из частных домов в городе Брянске. Они задержали подозреваемых и освободили похищенного иностранца», – поделилась Волк.

Она приложила видео со штурмом частного дома. На записи двое людей в военной экипировке залезают с улицы в окно, рядом на корточках сидит мужчина в черной одежде с пистолетом в руке.

«В подвал, на второй этаж», – командует мужской голос. «Есть», – отвечают ему.

Позже на видео показывают похищенного. Итальянец лежит в доме на кровати, одна рука у него пристегнута наручникам к тумбочке .

«Все, мы из полиции, мы вас освободим сейчас. Не переживайте, все нормально», – успокаивает бизнесмена оператор.

Мешок на голову и в BMW

Жертвой похитителей стал 56-летний Стефано Гуидотти, гражданин Италии и России. Он возглавляет российское представительство итальянской компании SIAD, которая занимается производством технических газов.

«У похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности», – объясняет случившееся следствие.

28 июня на Гуидотти напали в центре столицы, на Садовой-Триумфальной улице, «вблизи жилого дома».

Несколько человек, угрожая пистолетом, затащили коммерсанта в машину. После чего ему надели мешок на голову, заковали в наручники и увезли из Москвы.

После освобождения выяснилось, что похитители сломали итальянцу ребро.

«Преступники слегка помяли бизнесмена. К счастью, госпитализировать его не пришлось. Очевидно, что бандиты были простыми исполнителями похищения и действовали по заказу», – отмечается в материале mk.ru.

В Брянске Гуидотти сутки продержали в заранее подготовленном помещении, пока его не нашли. Тревогу подняла помощница бизнесмена, поскольку он должен был приехать в медицинскую клинику, но пропал. Момент похищения отследили по камерам и вышли на преступников (среди задержанных — владелец BMW, куда насильно посадили бизнесмена).

Похитители из Дагестана и Узбекистана

Во время освобождения Гуидотти полиция сняла на видео несколько задержанных, которые лежат лицом вниз на улице и в доме, без обуви, с руками в наручниках за спиной. Одного из подозреваемых допрашивают на камеру. Плохо говоря по-русски, тот заявляет, что не знает причину задержания.

«Нет, вообще понятия нет», – отвечает неизвестный оперативнику.

Мужчина также сообщил, что проживает «здесь», но не имеет российской прописки.

Всего задержали четверых участников банды в возрасте от 21 до 36 лет , уточнило следствие. По информации СМИ, двое постоянно живут в Дагестане, еще один — в Узбекистане. Telegram-канал Mash выяснил, что имена троих подозреваемых — Али, Надир и Залумхан.

Всех подозреваемых отвезли в Москву, в отделение ОМВД по Тверскому району. Их обвинили в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы. Следствие просит об аресте задержанных. Сейчас разыскивают других соучастников.