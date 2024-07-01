«Надели мешок, приковали к кровати»: в центре Москвы похитили итальянского бизнесмена

Полицейские спасли итальянского бизнесмена, которого похитили в Москве и увезли в Брянск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативники установили, что злоумышленники держат потерпевшего в одном из частных домов в городе Брянске. Они задержали подозреваемых и освободили похищенного иностранца», – поделилась Волк.
Она приложила видео со штурмом частного дома. На записи двое людей в военной экипировке залезают с улицы в окно, рядом на корточках сидит мужчина в черной одежде с пистолетом в руке.
«В подвал, на второй этаж», – командует мужской голос. «Есть», – отвечают ему.
Позже на видео показывают похищенного. Итальянец лежит в доме на кровати, одна рука у него пристегнута наручникам к тумбочке.
«Все, мы из полиции, мы вас освободим сейчас. Не переживайте, все нормально», – успокаивает бизнесмена оператор.
Мешок на голову и в BMW
Жертвой похитителей стал 56-летний Стефано Гуидотти, гражданин Италии и России. Он возглавляет российское представительство итальянской компании SIAD, которая занимается производством технических газов.
«У похищенного мужчины незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности», – объясняет случившееся следствие.
28 июня на Гуидотти напали в центре столицы, на Садовой-Триумфальной улице, «вблизи жилого дома».
Несколько человек, угрожая пистолетом, затащили коммерсанта в машину. После чего ему надели мешок на голову, заковали в наручники и увезли из Москвы.
После освобождения выяснилось, что похитители сломали итальянцу ребро.
«Преступники слегка помяли бизнесмена. К счастью, госпитализировать его не пришлось. Очевидно, что бандиты были простыми исполнителями похищения и действовали по заказу», – отмечается в материале mk.ru.
В Брянске Гуидотти сутки продержали в заранее подготовленном помещении, пока его не нашли. Тревогу подняла помощница бизнесмена, поскольку он должен был приехать в медицинскую клинику, но пропал. Момент похищения отследили по камерам и вышли на преступников (среди задержанных — владелец BMW, куда насильно посадили бизнесмена).
Похитители из Дагестана и Узбекистана
Во время освобождения Гуидотти полиция сняла на видео несколько задержанных, которые лежат лицом вниз на улице и в доме, без обуви, с руками в наручниках за спиной. Одного из подозреваемых допрашивают на камеру. Плохо говоря по-русски, тот заявляет, что не знает причину задержания.
«Нет, вообще понятия нет», – отвечает неизвестный оперативнику.
Мужчина также сообщил, что проживает «здесь», но не имеет российской прописки.
Всего задержали четверых участников банды в возрасте от 21 до 36 лет, уточнило следствие. По информации СМИ, двое постоянно живут в Дагестане, еще один — в Узбекистане. Telegram-канал Mash выяснил, что имена троих подозреваемых — Али, Надир и Залумхан.
Всех подозреваемых отвезли в Москву, в отделение ОМВД по Тверскому району. Их обвинили в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы. Следствие просит об аресте задержанных. Сейчас разыскивают других соучастников.