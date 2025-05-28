Второго из налетчиков, укравших у московского курьера 127 млн рублей, арестовали

В Москве арестовали второго подозреваемого в краже 127 млн рублей у курьера

В Москве суд заключил под стражу второго фигуранта дела об ограблении курьера на 127 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Умара Салжиева меру пресечения в виде ареста. Фигурант будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

До этого суд избрал меру пресечения другому фигуранту дела — Хамиду Ибрагимову. Он также проведет под стражей два месяца.

Все случилось 25 мая, когда курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Там он встретил мужчин, которые напали на него и забрали чемодан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Позже по подозрению в совершении преступления задержали двоих безработных уроженцев Чечни.

Ранее этого стало известно, что украденные у курьера в «Москве-Сити» 127 млн рублей до сих пор не нашли.