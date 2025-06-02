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Общество
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В Ростове задержали третьего подозреваемого в ограблении курьера в «Москве-Сити»

Третьего подозреваемого в ограблении курьера в Москве задержали в Ростове
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Третьего подозреваемого в ограблении курьера в »Москве-Сити» на 127 миллионов рублей задержали в Ростове-на-Дону. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что подозреваемого задержали в результате совместных действий сотрудников Госавтоинспекции, ГУ МВД России по Ростовской области и оперативников Центрального округа столицы при участии Росгвардии. При личном досмотре у мужчины изъяли 220 тысяч рублей, которые он, предположительно, получил в качестве вознаграждения за совершенное преступление.

Волк подчеркнула, что подозреваемого в ближайшее время доставят в Москву для проведения следственных действий.

До этого суд избрал меру пресечения фигуранту дела — Хамиду Ибрагимову. Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Хамида Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проведет под арестом два месяца. Аналогичную меру пресечения избрали второму фигуранту дела.

Инцидент произошел 25 мая, когда курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Там он встретил мужчин, которые напали на него и забрали чемодан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Позже по подозрению в совершении преступления задержали двоих безработных уроженцев Чечни.

Ранее стало известно, что украденные у курьера в «Москве-Сити» 127 млн рублей до сих пор не нашли.

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