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Правоохранители рассказали о грабителях, отобравших у курьера 127 млн рублей

ТАСС: отобравшие у курьера 127 млн рублей грабители оказались безработными
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Злоумышленники, отобравшие у курьера 127 млн рублей в деловом центре «Москва-сити», оказались безработными из Чечни. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что задержанные по подозрению в ограблении курьера у башни «Империя» являются уроженцами Чечни. Оба они официально не трудоустроены, ранее они судимы не были», — сказал собеседник агентства.

26 мая Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве ограбили и избили 34-летнего курьера, который перевозил чемодан с 127 млн рублей. На мужчину напали трое злоумышленников, с применением насилия отобрали у него чемодан, а затем скрылись. Инцидент произошел около башни «Империя».

На следующий день представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала преступников, совершивших нападение на курьера в «Москве-Сити». В момент задержания молодые люди попытались оказать сопротивление, в связи с чем полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». С подозреваемыми проводятся следственные действия, принимаются меры к розыску их соучастников.

Ранее полицейский инсценировал грабеж и отобрал сумку с 5,5 млн рублей у знакомого курьера.

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