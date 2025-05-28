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Украденные у курьера в «Москве-Сити» 127 млн рублей до сих пор не нашли

ТАСС: 127 млн рублей, украденные у курьера в Москве-Сити, до сих пор не нашли
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Depositphotos

По делу о нападении на курьера в «Москве-Сити» установили не всех соучастников, а украденные 127 млн рублей до сих пор не найдены. Об этом со ссылкой на следователя сообщает ТАСС.

Следователь во время заседания по вопросу избрания меры пресечения одному из фигурантов в Пресненском районном суде Москвы рассказал, что на данный момент все участники преступления не установлены. По его словам, обвиняемому известно, где находятся похищенные деньги.

Также следователь сообщил, что адвокат обвиняемого «пыталась сорвать следственные действия» — она настаивала, что фигурант не мог отвечать на вопросы в ходе допроса в связи с ранением.

Все случилось 25 мая, когда курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Там он встретил мужчин, которые напали на него и забрали чемодан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Позже по подозрению в совершении преступления задержали двоих безработных уроженцев Чечни.

Ранее вор-рецидивист обокрал магазин натуральных париков на 2,5 миллиона рублей.

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