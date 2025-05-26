Стали известны подробности стрельбы в Новой Москве

Стрельба в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Новой Москве связана с задержанием двух преступников, ограбивших курьера, который перевозил крупную сумму наличных — 127 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Накануне 34-летний курьер был ограблен возле башни «Империал» в Москва-Сити. Мужчина согласился на перевозку крупной суммы за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Ему заранее сообщили, что в чемоданчике находится 127 миллионов рублей.

25 мая курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Там он встретил неизвестных мужчин с бородами, которые напали на него и забрали чемодан.

Сообщалось, что вскоре после инцидента сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут нападавших. Сначала грабители сели в такси белого цвета и доехали до Мукомольного проезда. Там они поменяли номера, а после вызвали другое такси и доехали до ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе.

Полицейские провели оперативные действия и нашли подозреваемых. Один из грабителей открыл стрельбу, но вскоре был обезврежен.

По данным источника, никто из прохожих и сотрудников полиции не пострадал. Отмечается, что вместе с задержанным действовал второй налетчик, информации о его задержании пока не поступало.

Ранее грабитель забыл заправить мотоцикл и попался на месте преступления.