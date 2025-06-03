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Общество
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В СК РФ заявили о сотнях пострадавших мирных граждан при подрывах мостов

СК: террористы при подрыве мостов действовали по указанию киевского режима
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МЧС России

В пресс-службе Следственного комитета (СК) России заявили, что подорвавшие мосты в Брянской и Курской областях террористы действовали по указанию украинских властей.

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — сказано в сообщении СК РФ.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что ЧП в обоих случаях произошло из-за подрыва. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях организовала Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР) республики. По его мнению, это было сделано накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию «хлопнуть дверью».

Ранее СБУ заявила об атаке на Крымский мост.

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