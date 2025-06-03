СБУ заявила об атаке на Крымский мост

Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась подорвать опоры Крымского моста. Об этом сообщает «Украинская правда».

При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом. Взрыв прогремел около одной из опор, однако она не пострадала — удар пришелся на защитные заграждения.

«Часть обломков выбросило на дорожное полотно. Движение было временно перекрыто, сейчас оно продолжается в штатном режиме», — сообщает канал.

Telegram-канал «Два майора» в свою очередь сообщил, что мост утром 3 июня действительно закрывался, но теперь функционирует штатно. По оценке канала, диверсия СБУ оказалась неудачной.

3 июня около 9 утра сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто более трех часов. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщение о перекрытии опубликовали в 06:08 мск. В 9:13 появилось следующее — о возобновлении движения авто.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста, а также обрушились два пролета сооружения.

Летом 2023 года, как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.