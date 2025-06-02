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Общество
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В ряде регионов РФ усилят меры безопасности на мостах после ЧП в Брянской и Курской областях

ТАСС: в ряде регионов ЦФО усилят меры безопасности на мостах
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РИА Новости

Власти нескольких регионов Центрального федерального округа (ЦФО) усилят меры безопасности на мостах после ЧП в Брянской и Курской областях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения, поступающие из регионов ЦФО.

По данным агентства, такие решения, в частности, были приняты в Калужской, Тульской и Орловской областях. Главы этих регионов поручили задействовать все ресурсы, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. В том числе будут проведены обследования мостов и путепроводов, а также произведена проверка исправности систем видеонаблюдения. К работе привлекут дружинников, добровольцев и казаков.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что ЧП в обоих случаях произошло из-за подрыва. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что подрывы мостов в Брянской и Курской областях организовала Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР) республики. По его мнению, это было сделано накануне переговоров в Стамбуле, чтобы вынудить Россию «хлопнуть дверью».

Ранее в Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию.

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