В Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию

Россия готова дать «неумолимый и несимметричный» ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Чепа подчеркнул, что Киев должен осознавать последствия своих действий и что за Москвой остается право на ответный удар. Он отметил, что атаки на Россию — это серьезный шантаж, который Украина хочет использовать в качестве аргумента в переговорном процессе.

«Ответ Москвы на любой террористический акт Киева должен быть неумолимым и несимметричным. Мы оставляем за собой право ответного удара. Они террористы, и о любом террористическом акте они должны жалеть. И они пожалеют», — высказался Чепа.

В ночь на 1 июня в двух российских регионах произошло обрушение мостов. Следственный комитет России сообщил, что переправы рухнули в результате подрыва и квалифицировал случившееся как теракт.

Один из мостов обрушился в Брянской области, из-за чего пассажирский состав сошел с рельсов. По данным губернатора региона Александра Богомаза, пострадали 104 человека, также есть жертвы.

Этой же ночью крушение второго моста произошло в Курской области. В этот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на автомобильную дорогу.

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов в Брянской и Курской областях.