На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию

Депутат Чепа: Россия даст неумолимый и несимметричный ответ на атаки Киева
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия готова дать «неумолимый и несимметричный» ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Чепа подчеркнул, что Киев должен осознавать последствия своих действий и что за Москвой остается право на ответный удар. Он отметил, что атаки на Россию — это серьезный шантаж, который Украина хочет использовать в качестве аргумента в переговорном процессе.

«Ответ Москвы на любой террористический акт Киева должен быть неумолимым и несимметричным. Мы оставляем за собой право ответного удара. Они террористы, и о любом террористическом акте они должны жалеть. И они пожалеют», — высказался Чепа.

В ночь на 1 июня в двух российских регионах произошло обрушение мостов. Следственный комитет России сообщил, что переправы рухнули в результате подрыва и квалифицировал случившееся как теракт.

Один из мостов обрушился в Брянской области, из-за чего пассажирский состав сошел с рельсов. По данным губернатора региона Александра Богомаза, пострадали 104 человека, также есть жертвы.

Этой же ночью крушение второго моста произошло в Курской области. В этот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на автомобильную дорогу.

Ранее в Совфеде назвали виновных в подрыве мостов в Брянской и Курской областях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами