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Общество
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Глава Амурской области сообщил о пострадавшем при возгорании фуры с беспилотниками

Орлов: на трассе в Амурской области загорелся грузовик, пострадал водитель

В результате возгорания прицепа грузового автомобиля на трассе «ЧитаХабаровск» пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, инцидент произошел в районе поселка Серышево. На данный момент пожар потушен. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Подробности о состоянии пострадавшего губернатор сообщать не стал.

Орлов также добавил, что ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием дронов на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем, подчеркнул он.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео с горящей фурой в Амурской области. Предположительно, она везла украинские дроны, но не доехала до места атаки и сгорела.

На ролике можно увидеть дым, исходящий от фуры. Затем раздался взрыв.

1 июня дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, БПЛА запускались из фуры, которая на данный момент блокирована.

Об атаках вражеских дронов-камикадзе сообщили местные жители Иркутской и Мурманской областей. Очевидцы рассказали, что видели, как беспилотники вылетали из грузовиков.

Ранее водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке.

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