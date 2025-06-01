Водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке

Mash: водитель фуры с беспилотниками в Оленегорске не знал о характере груза

Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предварительно, водитель не знал о грузе. Со слов местных, он подъехал к нужной точке, а как только остановился — из кузова внезапно начали вылетать беспилотники», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что водитель грузовика задержан.

До этого глава региона Андрей Чибис заявил, что Мурманскую область атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма, появившийся якобы из-за пожара. По информации Telegram-канала «Мурманск сейчас», в Оленегорском районе был виден огромный столб дыма, исходящий от поселка Высокий. Очевидцы говорили и о звуках взрывов.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов ВСУ.

Ранее дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь.