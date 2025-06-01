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Атака дронов в Иркутской и Мурманской областях велась по одному сценарию

SHOT: в Иркутской и Мурманской областях заметили дроны, вылетающие из грузовиков
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Shutterstock

Атака дронов-камикадзе в Иркутской и Мурманской областях велась по одному сценарию. По словам местных жителей, беспилотники в обоих случаях вылетали из грузовиков, сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы, по данным канала, описывают одинаковую картину: на трассе останавливается грузовик, и из него вылетают дроны. По предварительной информации, водителя большегруза в Мурманской области уже задержали, он дает показания.

В SHOT уточнили, что речь в обоих случаях идет о FPV-дронах-камикадзе, которые, предположительно, были прошиты для удаленного управления. Водители грузовиков могли не знать об опасных грузах. Эта информация официально не подтверждена.

1 июня очевидцы сняли на видео огромный столб дыма в поселке Высоком Мурманской области. Местные жители также сообщили о том, что слышали звуки взрывов.

По данным Telegram-канала «Мурманск сейчас», дым шел со стороны аэродрома. Также авторы поста предупредили жителей об опасности прилета БПЛА в Оленегорском районе Мурманской области.

Кроме того, 1 июня жители Иркутской области сообщили о массовой атаке БПЛА. Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма и слышали громкие хлопки, напоминающие звуки взрывов.

Официального подтверждения информации не было.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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